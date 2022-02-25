Президент Абхазии заявил о поддержке действий России по ситуации на Украине

СУХУМ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании Совета безопасности страны заявил о поддержке действий России по Украине. Об этом сообщается на официальном сайте президента в пятницу.

"Ситуация на Украине обсуждается на заседании Совета безопасности Абхазии под председательством президента Аслана Бжании. Он заявил о поддержке решения России в данном вопросе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент подчеркнул необходимость "выработать еще ряд решений и реализовать их". На заседании Совбеза также обсуждаются "вопросы внутренней и внешней политики Абхазии".

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Власти Абхазии поддержали и приветствовали это решение. В четверг Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.