Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев отправлен в отставку

ЦХИНВАЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от занимаемой должности министра обороны республики Ибрагима Гассеева, следует из указа, подписанного в пятницу главой республики. Исполняющим обязанности министра обороны назначен начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-майор Виктор Федоров.

"Освободить генерал-лейтенанта Гассеева Ибрагима Алимбеговича от должности министра обороны Республики Южная Осетия", - говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности министра обороны Южной Осетии глава республики назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Южная Осетия генерал-майора Виктора Федорова.

Ранее Гассеев заявил о намерении выдвинуться в качестве кандидата в президенты на предстоящих в апреле президентских выборах.

"На сегодняшний день министру обороны не до армии, не до боевой подготовки. Это видно и по его действиям, в большей степени бездействию. Поэтому мною было принято решение об освобождении министра обороны Ибрагима Гассеева от должности", - привели в пресс-службе главы государства слова Бибилова.

Президент распорядился собрать 26 февраля офицерский состав, чтобы лично встретиться с руководством и командирами подразделений и довести до них свое решение.