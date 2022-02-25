Власти Приднестровья отмечают спокойную ситуацию на границе с Украиной

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил о спокойной ситуации на границе с Украиной.

"Ситуация на границах Приднестровья - спокойная и контролируемая, никаких внештатных инцидентов не наблюдается", - сообщил он в интервью изданию "Политика сегодня", которое было опубликовано пресс-службой внешнеполитического ведомства.

"Безопасность республики в полной мере обеспечивается нашими вооруженными силами, а также миротворческими контингентами, состоящими как из приднестровских и российских, так и молдавских военнослужащих", - уточнил Игнатьев.

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители региона выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Власти Молдавии попытались урегулировать проблему силой, на берегах Днестра разразился вооруженный конфликт, в ходе которого погибли свыше 1 тыс. человек, еще десятки тысяч пострадали или стали беженцами.

Остановить войну удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта вошли российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, давая возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта. ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками и гарантами на этих переговорах.