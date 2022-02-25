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Боррель сообщил, что в новый черный список ЕС вошли 26 россиян

В новом черном списке ЕС 26 россиян - Боррель.

Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Абхазия выразила готовность и далее исходя из возможностей поддерживать граждан Донбасса
Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что внимательно отслеживает события, которые происходят на территории Украины
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