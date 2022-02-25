Боррель сообщил, что в новый черный список ЕС вошли 26 россиян

Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Абхазия выразила готовность и далее исходя из возможностей поддерживать граждан Донбасса

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что внимательно отслеживает события, которые происходят на территории Украины

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