Абхазия выразила готовность и далее исходя из возможностей поддерживать граждан Донбасса

СУХУМ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Абхазии готовы и далее поддерживать жителей Луганской и Донецкой народных республик в меру своих возможностей. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с исполняющим обязанности посла России в республике Максимом Литвиновым.

"Мы и впредь готовы поддерживать исходя из наших скромных возможностей граждан ДНР и ЛНР в плане гуманитарной составляющей и т. д. Нам, к сожалению, эта история знакома, и мы это чувствуем очень глубоко", - сказал президент.

Бжания также отметил, что внимательно отслеживает события, которые происходят на территории Украины. "Мы, безусловно, поддерживаем решения, которые приняты руководством Российской Федерации, четко осознаем, что эти решения выстраданы, глубоко продуманы и безальтернативны", - заявил президент. По его словам, "никогда не подвергалось сомнению то, что власти России во внешней политике всегда руководствовались принципами миролюбивости и добрососедства, но, к сожалению, осталось неуслышанным". "Мы все понимаем и надеемся на то, что заявленные цели РФ будут достигнуты с минимальными потерями", - добавил президент.

В свою очередь Литвинов выразил властям Абхазии благодарность "за поддержку усилий по размещению и приему беженцев из Донецка и Луганска". "Хотел бы дополнительно рассказать о подоплеке принятых в последние дни руководством России непростых решений, которые Абхазия поддержала в духе союзнических отношений между двумя странами. Подчеркну, что помимо необходимости обезопасить Россию от приближения НАТО к нашим границам, одним из основных мотивов является избавить население Донбасса от длящихся уже восемь лет страданий", - сказал дипломат.

В четверг в Абхазию доставили 93 беженца из ЛНР и ДНР, большая часть из них - дети. Жителей Донбасса обеспечили трехразовым питанием, бесплатной связью и медобслуживанием.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Власти Абхазии поддержали и приветствовали это решение. В четверг Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.