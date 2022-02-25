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Военная операция на Украине

СМИ: Джонсон на русском и украинском языках призвал остановить операцию на Украине

Видеообращение главы британского правительства будет выпущено вечером 25 февраля

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение на русском и украинском языках с призывом остановить операцию РФ на Украине. Об этом в пятницу сообщил телеканал ITV.

Отмечается, что видеообращение главы британского правительства будет выпущено вечером 25 февраля. "Мои российские друзья, я не верю, что это война ради вас. Это не должно проходить таким образом", - утверждал Джонсон на русском языке, слова которого приводит телеканал.

При этом он также на украинском языке обратился к жителям республики: "Этот кризис, эта трагедия могут и должны закончиться, потому что мир нуждается в свободной и суверенной Украине". Ай-ти-ви подчеркнул, что Джонсон записал видеовыступление после того, как в первой половине дня провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисВоенная операция на Украине
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