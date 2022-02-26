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Военная операция на Украине

Посольство Китая на Украине призвало граждан избегать споров с местными жителями

Дипмиссия также призвала китайских граждан не приближаться к военным объектам и вооруженным людям, а также не снимать боевые столкновения

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в Киеве призвало граждан Китая избегать споров с украинцами на определенные темы. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии, опубликованном в субботу в ее аккаунте в китайской социальной сети WeChat.

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"Необходимо уделить большое внимание дружескому общению с жителями Украины, избегать споров на определенные темы и стремиться решать проблемы дружественным путем", - подчеркивается в заявлении посольства. Дипмиссия также призвала китайских граждан не приближаться к военным объектам и вооруженным людям, а также не снимать боевые столкновения.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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УкраинаКитайВоенная операция на Украине
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