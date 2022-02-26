Постпред Украины при ООН заявил о готовности к переговорам

"Мы остаемся открытыми для переговоров", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности, обращаясь к постоянному представителю России при ООН Василию Небензе.

Вместе с тем он отметил, что Украина не сдастся, даже если будут оккупированы новые участки ее территории. "Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, что нужно было сделать восемь лет назад. Мы призываем наших партнеров последовать нашему примеру", - добавил Кислица.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в белорусской столице предложила вместо нее Варшаву, а затем ушла со связи. В ночь на субботу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский согласился на предложение российского лидера и готов говорить о мире и прекращении огня.

24 февраля Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.