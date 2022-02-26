Гватемала отзывает посла из России из-за ситуации на Украине

МЕХИКО, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Гватемалы решили отозвать своего посла из России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил в пятницу глава центральноамериканского государства Алехандро Джамматтеи.

"Мы не приемлем того, что делает Россия, и поэтому четыре дня назад я дал указание отозвать посла Гватемалы из России, потому что мы не будем [безучастно] наблюдать за любой атакой на суверенитет любой страны, потому что завтра так могут поступить с нами", - цитирует президента на своем сайте газета La Prensa Libre. Она отметила, что, по информации МИД республики, речь не идет о разрыве дипломатических отношений между странами.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.