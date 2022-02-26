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Военная операция на Украине
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Зеленский заявил, что находится в Киеве

Президент Украины добавил, что армия не сложит оружие и будет защищаться
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу обратился к украинцам и заявил, что по-прежнему остается в столице, а украинская армия не собирается складывать оружие.

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"Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство", - сказал он в видеообращении, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Теги
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