Зеленский заявил, что находится в Киеве

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу обратился к украинцам и заявил, что по-прежнему остается в столице, а украинская армия не собирается складывать оружие.

"Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство", - сказал он в видеообращении, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.