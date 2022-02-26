{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

В Чехии усилили охрану аэропортов и вокзалов из-за событий на Украине

Повышенные меры безопасности таких объектов вводились после крупных терактов в странах Западной Европ

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция усилила охрану аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и других мест повышенного скопления людей в Чехии в связи с событиями на Украине. Об этом сообщило в субботу Чешское телевидение со ссылкой на пресс-секретаря полиции республики Ондржея Моравчика.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Несмотря на то, что у нас нет конкретной информации о прямой угрозе [нашей] безопасности, в ближайшие дни, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, полицейских чаще будут видеть в многолюдных местах. Например, на железнодорожных и автобусных вокзалах", - сказал Моравчик.

В Чехии повышенные меры безопасности таких объектов вводились после крупных терактов в странах Западной Европы.

Теги
УкраинаЧехияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Боррель утверждает, что в планы России входит оккупация Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что намерение президента РФ Владимира Путина состоит в том, чтобы разрушить там демократию и "установить в Киеве марионеточное правительство"
Боррель утверждает, что в планы России входит оккупация Украины
Читать полностью