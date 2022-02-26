В Чехии усилили охрану аэропортов и вокзалов из-за событий на Украине

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция усилила охрану аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и других мест повышенного скопления людей в Чехии в связи с событиями на Украине. Об этом сообщило в субботу Чешское телевидение со ссылкой на пресс-секретаря полиции республики Ондржея Моравчика.

"Несмотря на то, что у нас нет конкретной информации о прямой угрозе [нашей] безопасности, в ближайшие дни, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, полицейских чаще будут видеть в многолюдных местах. Например, на железнодорожных и автобусных вокзалах", - сказал Моравчик.

В Чехии повышенные меры безопасности таких объектов вводились после крупных терактов в странах Западной Европы.