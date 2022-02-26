Зеленский заявил, что настал момент, когда нужно принять решение о членстве Украины в ЕС

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости уже принять решение о членстве Украины в ЕС.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь", - написал он в субботу в Twitter.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.