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Военная операция на Украине
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С Украины в Польшу въехали более 47 тыс. человек

Всего польские пограничники оформили 58,3 тыс. путешественников

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польские пограничники за минувшие сутки оформили въезд в республику с Украины более 47 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице службы в Twitter.

"Вчера, 25 февраля, на переходах на границе с Украиной сотрудники пограничной охраны оформили 58,3 тыс. путешественников, в том числе 47,5 тыс. на выезд", - отмечается в тексте.

Местные СМИ и пользователи социальных сетей информируют о большом скоплении автомобилей у границы, приехавшие на них ожидают своих родных, близких и знакомых. В прилегающих районах власти Польши подготовили девять пунктов приема, где оказывается содействие прибывающим в страну жителям Украины. Один из пунктов расположен на вокзале в городе Пшемысль, где наблюдается большое скопление людей, многие спят на раскладушках в коридорах, организована выдача воды и питания.

Ранее польские власти оценили численность потенциальных беженцев с украинской территории в случае военных действий в 1 млн человек. Республика подготовила к наплыву людей соответствующую инфраструктуру.

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ПольшаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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