Макрон созывает новое заседание совета по обороне из-за ситуации на Украине

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь созывает совет по национальной обороне и безопасности в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM .

По его данным, заседание пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

В субботу утром в ходе общения с представителями продовольственной отрасли на сельскохозяйственной выставке в Париже Макрон заявил, что "война будет длительной" и призвал готовиться к последствиям, в том числе к росту цен и проблемам, связанным с производством зерновых культур, вина, а также с металлургией, энергетикой и логистикой. Он пообещал меры поддержки со стороны государства для смягчения последствий в ряде отраслей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.