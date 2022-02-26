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Военная операция на Украине

Боррель утверждает, что в планы России входит оккупация Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что намерение президента РФ Владимира Путина состоит в том, чтобы разрушить там демократию и "установить в Киеве марионеточное правительство"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP
Описание
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что военная операция РФ имеет целью оккупацию Украины. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

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"Масштабы вторжения показывают, что намерение [президента РФ Владимира] Путина состоит в том, чтобы оккупировать страну, разрушить там демократию и установить в Киеве марионеточное правительство", - утверждал в своем сообщении Боррель.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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