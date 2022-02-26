Премьер Белоруссии назвал референдум серьезным шагом в конституционном развитии

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект обновленной конституции отвечает новым политически и экономическим реалиям. Об этом глава белорусского правительства сказал в субботу, досрочно голосуя на республиканском референдуме.

"Референдум - это серьезный шаг в конституционном развитии нашего государства. Главное, что должна сделать обновленная конституция, - это учесть все те изменения в политической, экономической и социальной сферах жизни нашего общества, которые произошли с момента принятия действующей конституции", - сказал белорусский премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Головченко напомнил, что "почти 80 статей в действующей конституции подверглись переработке". "Кроме того, добавилось 11 новых статей и целая глава. Это очень существенный объем проделанной работы. Конституционная комиссия и экспертная группа работали очень интенсивно", - сказал глава правительства Белоруссии.

С 22 февраля в республике проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, за четыре дня на участки пришли 34,28%, внесенные в списки для голосования. Досрочное голосование завершается в субботу. Основной день голосования - 27 февраля.