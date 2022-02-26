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Чехия направит Украине оружие на $8,6 млн

Доставку к месту назначения обеспечит Минобороны Чехии

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). Об этом сообщила на своей странице в Twitter министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Правительство в субботу одобрило направление очередной [партии] помощи Украине, которая противостоит нападению России, - заявила она. - Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы на сумму 188 млн [крон]".

Доставку к месту назначения, которое определит украинская сторона, обеспечит Минобороны Чехии. "На этом наша помощь [Украине] не заканчивается", - написала Чернохова.

Чехия ранее передала в дар ВС Украины 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

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