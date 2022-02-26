Джонсон заявил об увеличении числа стран, готовых оказать Украине помощь в обороне

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении числа стран, которые готовы оказать Украине помощь в обеспечении ее обороны. Соответствующая запись появилась в субботу на странице премьера в Twitter.

"Вчера я призвал партнеров из НАТО и стран Северной Европы сделать все возможное для оказания поддержки Украине и президенту Зеленскому. Я рад, что еще больше союзников обязались предоставить [Киеву] оборонительную и гуманитарную помощь. Мы должны быть вместе с украинским народом в момент, когда он защищают собственное государство и демократические страны во всем мире", - написал премьер-министр.

В пятницу Джонсон провел телефонный разговор с лидерами государств - членов Объединенных экспедиционных сил, призвав их увеличить помощь Украине и усилить санкционное давление на Россию. Созданное в 2014 году объединение, члены которого периодически проводят совместные учения, помимо Великобритании, включает Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию.

В пятницу под председательством Великобритании также состоялась виртуальная донорская конференция для Украины с участием 25 стран, часть из которых согласились передать Киеву летальные вооружения. Состав ее участников в настоящий момент не разглашается.

"Мы стоим плечом к плечу с народом Украины и используем все возможности, чтобы поддержать людей, которые обороняются против ничем не спровоцированного и незаконного вторжения, осуществленного президентом [РФ Владимиром] Путиным. Я очень рад, что так много стран заявляют о предоставлении гуманитарной и военной помощи [Киеву]", - говорится в заявлении главы британского Минобороны Бена Уоллеса, распространенном его ведомством.

По данным телеканала Sky News в ходе встречи могли обсуждаться вопросы о поставках на Украину боеприпасов, противотанкового оружия и средств ПВО, а также предметов медицинского назначения.