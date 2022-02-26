Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с Россией

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Микронезия прислала ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Запад откликнулся на призыв [президента Украины Владимира] Зеленского о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

США используют Микронезию как "попутчика", чтобы защитить неонацизм на Украине. "США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что США и Украина составляют костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН.

Дипломатические отношения между РФ и Микронезией были установлены в марте 1999 года.