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Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США используют Микронезию как "попутчика", чтобы защитить неонацизм на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Микронезия прислала ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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"Запад откликнулся на призыв [президента Украины Владимира] Зеленского о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

США используют Микронезию как "попутчика", чтобы защитить неонацизм на Украине. "США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что США и Украина составляют костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН.

Дипломатические отношения между РФ и Микронезией были установлены в марте 1999 года.

Теги
МикронезияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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