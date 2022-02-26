ВС Китая назвали "бесполезной игрой мускулами" проход эсминца США через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Китая считают бесполезной демонстрацией силы недавний проход американского ракетного эсминца Ralph Johnson через Тайваньский пролив. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"26 февраля ракетный эсминец США Ralph Johnson демонстративно проследовал через Тайваньский пролив, - говорится в распространенном заявлении. - Подобные провокации Соединенных Штатов следует считать попыткой "играть мускулами" в поддержку сторонников т. н. независимости Тайваня. Это лицемерный и бесполезный жест".

По словам Ши И, Восточная зона боевого командования находится в состоянии повышенной боевой готовности. "Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе", - подчеркнул он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.