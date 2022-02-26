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Чехия в полночь закроет воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний

Пока они могут лишь пролететь над республикой без посадки и взлета

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Чехия в полночь на воскресенье полностью закроет национальное воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом заявил в субботу министр транспорта республики Мартин Кубка, слова которого привело Чешское телевидение.

"Чехия в полночь полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Пока они могут лишь пролететь над республикой без посадки и взлета", - отметил он. Данная мера властями республики принята в качестве ответа на военную операцию РФ на Украине.

С полночи с пятницу на субботу в Чехии действует запрет на посадку и взлет самолетов российских авиакомпаний, напомнил министр.

Теги
ЧехияРоссия
Военная операция на Украине
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