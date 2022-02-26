Словения приняла решение о закрытии воздушного пространства для самолетов авиакомпаний РФ

ЛЮБЛЯНА, 26 февраля. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о запрете полетов в воздушном пространстве республики самолетам, зарегистрированным в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице правительства страны в Twitter.

"Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушным судам, зарегистрированным в Российской Федерации, и операторам со штаб-квартирами в Российской Федерации, которым компетентный орган Российской Федерации выдал лицензию <...>", - говорится в сообщении.

25 февраля портал 24ur сообщил о том, что словенские власти упростили силам НАТО использование воздушного пространства страны для совершения полетов при развертывании подразделений на восточном крыле альянса. При этом "будет обеспечена надлежащая координация с гражданским управлением воздушным движением". Как сообщает портал, принятая мера не повлияет на осуществление регулярного воздушного авиасообщения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.