Последний день досрочного голосования на референдуме в Белоруссии проходит спокойно

На избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры, где в воскресенье, как ожидается, проголосует президент республики Александр Лукашенко, досрочно проголосовали порядка 40% из 2 400 прикрепленных избирателей. "Я считаю, что все идет в соответствии с законодательством: пока ни конфликтов, ни жалоб со стороны голосующих не было, нарушений не зафиксировано", - сказал корр. ТАСС председатель избирательной комиссии Алексей Гататуллин.

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Последний день досрочного голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии проходит в спокойной обстановке.

Для пожилых граждан, а также для избирателей, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, организуется выездное голосование в основной день референдума - воскресенье.

Сам бюллетень составлен на русском языке. Избирателям предлагается ответить на вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Предусмотрено два варианта ответа - за или против.

На участке представлены экземпляры действующей конституции и проекта основного закона, а также избирательный кодекс. Таким образом, в случае необходимости голосующие могут еще раз ознакомиться с предлагаемыми поправками.

Напротив университета организована импровизированная концертная площадка, на которой в воскресенье выступят артисты белорусской эстрады и фольклорных ансамблей. В центре установлено чучело Масленицы. У входа на участок завтра также будет организован пункт питания, где избиратели смогут перекусить, выпить чай или кофе.

Ковидные бригады

На участке в гимназии №42 в центре Минска зарегистрированы около 1 200 человек. "Очень много идет звонков с просьбой проголосовать на дому. Поэтому мы <...> принимаем заявки, и в день основного голосования граждане смогут проголосовать по месту жительства", - рассказывает председатель участковой комиссии.

Заразившиеся коронавирусом также смогут участвовать в референдуме. 27 февраля к ним будет направлена специальная "ковидная бригада".

Процесс досрочного голосования проходит в небольшом кабинете с одной кабинкой для голосующих. Участники референдума могут воспользоваться медицинскими масками, перчатками и антисептиком. В основной день голосование пройдет уже в спортзале, где оборудованы три кабинки, одна из которых - для людей на инвалидных колясках.

Как рассказали корр. ТАСС в участковой комиссии, ежедневно, начиная с 22 февраля, приходят порядка 80 человек. Очередей нет, иногда могут собраться до пяти - шести человек.

Традиционно активно голосуют граждане пенсионного возраста. Проголосовавшей накануне на участке женщине 92 лет выразили особую благодарность.

Международные наблюдатели

На участке № 73, который расположен в центре города в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на субботу проголосовало около 30% избирателей. "Комиссия работает всю неделю, ажиотажа никакого нет. Все идут, как и в предыдущие годы. Приходят люди разных возрастов. Стараются проголосовать заранее, так как на выходных ожидается хорошая погода", - рассказал председатель комиссии Александр Щербинок.

Он отметил, что голосование проходит спокойно, инцидентов и жалоб не было. "У нас зарегистрировано 11 наблюдателей от различных партий, присутствуют постоянно на участке для досрочного голосования три - четыре человека", - сказал председатель комиссии.

"Международные наблюдатели у нас были и еще планируются быть. До обеда заходили [наблюдатели] из КНР и Киргизии", - указал Щербинок. По его словам, обычно в день основного голосования участок посещает немало международных наблюдателей, так как рядом находятся здание Исполкома СНГ и представительство ООН.

С 22 февраля в республике проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, за четыре дня на участки пришли 34,28% граждан, внесенных в списки для голосования. Досрочное голосование завершается в субботу. Основной день голосования - 27 февраля.