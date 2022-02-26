Пушилин: ВС Украины не выпускают жителей Мариуполя из города

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, это не единственная сложность ситуации в Мариуполе на данный момент, поскольку в местах проведения операции находится большое количество националистов, которые уже "очень серьезно и плотно закрепились". "Они людей выгоняют из жилых домов, выгоняют из квартир и делают там огневые точки. Сегодня целый день такая ситуация происходила", - подчеркнул также глава республики.

Жители освобожденных населенных пунктов в Донбассе поддерживают войска Донецкой Народной Республики, заявил он.

"Все предсказуемо. Мы об этом знали, мы об этом говорили. Люди устали. <...> Те населенные пункты, которые удалось уже освободить, - там всецелая поддержка наших подразделений, наших военных. И они очень радостно воспринимают, когда там появляется флаг Донецкой Народной Республики", - сказал он.

На многих участках эшелонированная оборона ВС Украины преодолена, борьба идет за каждые 100 метров.

"Продвигаемся. Хотелось бы, конечно, чтобы это было быстрее, но нужно отдавать себе отчет в том, что укрепления строились Вооруженными силами Украины на протяжении 7-8 лет. Укрепились здорово. Вряд ли им это поможет. И не помогает, потому что на многих уже участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями, но здесь сейчас идет борьба за каждые пока 100 метров", - сказал Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что специальная военная операция на Украине является освободительной для жителей Донбасса. При этом он отметил, что украинская пропаганда продолжает "промывать мозги" населению. "Захожу в некоторые паблики украинские в эти дни - там сплошные победы Украины. И это делается достаточно профессионально", - добавил глава республики.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.