Генсек ООН заявил о наращивании гуманитарной помощи Украине

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности активизировать оказание гуманитарной помощи населению страны. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы генсека.

"Генеральный секретарь ООН заявил президенту о решимости активизировать гуманитарное содействие населению Украины. Генеральный секретарь сообщил, что ООН обратится во вторник (1 марта - прим. ТАСС) с призывом профинансировать [гуманитарные] операции на Украине", - отмечается в тексте.

Гутерриш отметил первостепенное значение соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданских лиц.

Зеленский сообщил в Twitter, что в разговоре с генсеком призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности всемирной организации. При этом в сообщении офиса Гутерриша упоминаний об этом не было.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.