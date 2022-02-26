Оппозиция Украины выступила за скорейшее начало переговоров между Киевом и Москвой

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил в субботу сопредседатель партии, депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы выступаем за скорейшее проведение переговоров. Причем дали сигналы и публичные, и непубличные - чтобы как можно скорее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт. <...> Мы сделаем все, чтобы эти переговоры начались", - сказал он.

Он подчеркнул, что в партии рассчитывают на закрепление за Украиной нейтрального статуса. "Я очень надеюсь, что выйдут сегодняшние власти на переговоры (с Россией - прим. ТАСС), к чему мы публично и непублично их призываем, и что произойдет заключение [мира] на тех условиях, о которых мы предварительно слышали, которые касаются нейтрального статуса. Потому что мы однозначно это поддерживали и поддерживаем, потому что в НАТО нас никто не зовет и сущность НАТО мы уже поняли. <...> И однозначно мы будем настаивать, чтобы нейтральный статус страны был закреплен", - сказал Бойко. Он выразил надежду, что именно закрепление нейтрального статуса станет ключевым пунктом, на котором будут в дальнейшем основаны отношения Украины с Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.