Байден считает, что в вопросе Финляндии, Швеции и НАТО ситуация пошла не по сценарию РФ

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что разговоры о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО свидетельствуют о том, что Россия, начав операцию на Украине, получила результат, противоположный желаемому. Байден дал интервью блогеру Брайяну Коэну. Видеозапись размещена в субботу на YouTube.

"НАТО еще более едина. Посмотрите, что происходит касательно Финляндии и Швеции, других стран. Это привело к прямо противоположному эффекту [по сравнению] с тем, к которому он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) стремился, - сказал Байден. - Мы должны придерживаться нашего курса с остальными нашими союзниками".

"В то же время мы предоставляем оборонительные вооружения и экономическую помощь Украине. Думаю, важно, что мы придерживаемся этого курса", - отметил президент США.

Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва видит усилия по "втягиванию" в НАТО Финляндии и Швеции, этим, в частности, занимаются США.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.