Макрон призвал Лукашенко как можно скорее добиться вывода российских войск из Белоруссии

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с лидером Белоруссии Александром Лукашенко призвал его отказаться от поддержки военной операции РФ на Украине и добиться скорейшего вывода российских войск с белорусской территории. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент республики обратился к президенту Белоруссии с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск с территории его страны", поскольку, по мнению Парижа, это ведет к "односторонней и несправедливой войне". Также Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом "для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу".

Кроме того, французский лидер выступил с осуждением возможного размещения на территории Белоруссии российского ядерного оружия. Однако ранее в субботу агентство БелТА сообщило, что в ходе телефонного разговора белорусский лидер заверил, что такого не случится, "если белорусский народ не будут душить".

Коммюнике Елисейского дворца было, вопреки обычной практике, распространено сразу на четырех языках: французском, английском, русском и украинском. В заключительной части говорится, что Макрон призвал Лукашенко "отказаться быть вассалом и фактическим соучастником в войне России против Украины", напомнив о "братских отношениях между белорусским и украинским народом".

Ранее в Елисейском дворце по итогам заседания Совета по безопасности и национальной обороне, состоявшегося в субботу, сообщили, что Франция планирует увеличить поставки военного снаряжения и топлива на Украину. Какие именно военные грузы будут поставляться из Франции на Украину, не уточняется. Тем не менее, по данным Agence France-Presse, украинская сторона уже направила Министерству вооруженных

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.