{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Около 9,5 тыс. французских солдат мобилизуют в связи с ситуацией на Украине

Париж взял на себя командование силами быстрого реагирования НАТО в 2022 году, уточнили в Главном штабе ВС Франции

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция мобилизует около 9,5 тыс. солдат в контексте продолжающихся боевых действий на Украине. Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Главного штаба вооруженных сил (ВС) Франции.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Французское правительство заявило, что более 1500 французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиций НАТО на восточном фланге", - отметили в военном ведомстве. Из них 500 военнослужащих будут направлены в Румынию, еще 300 уже находятся в Эстонии, где вместе с ними 100 служащих Министерства ВС Франции будут обеспечивать прибытие в эту страну четырех истребителей Mirage 2000-5 для "укрепления воздушной обороны прибалтийских государств". Еще около 600 французских военных с 24 февраля должны обеспечивать поддержку воздушной обороны Польши.

Еще 8 тыс. военнослужащих будут "находиться в состоянии боевой готовности, являясь частью сил быстрого реагирования НАТО". Как уточнили в Главном штабе ВС Франции, страна с 2022 года принимает на себя командование этими подразделениями.

Теги
ФранцияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Правительство Кубы осудило попытки США расширить НАТО до границ России
Это привело к последствиям непредсказуемого масштаба, считают в республике
Читать полностью