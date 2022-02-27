Около 9,5 тыс. французских солдат мобилизуют в связи с ситуацией на Украине

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция мобилизует около 9,5 тыс. солдат в контексте продолжающихся боевых действий на Украине. Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Главного штаба вооруженных сил (ВС) Франции.

"Французское правительство заявило, что более 1500 французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиций НАТО на восточном фланге", - отметили в военном ведомстве. Из них 500 военнослужащих будут направлены в Румынию, еще 300 уже находятся в Эстонии, где вместе с ними 100 служащих Министерства ВС Франции будут обеспечивать прибытие в эту страну четырех истребителей Mirage 2000-5 для "укрепления воздушной обороны прибалтийских государств". Еще около 600 французских военных с 24 февраля должны обеспечивать поддержку воздушной обороны Польши.

Еще 8 тыс. военнослужащих будут "находиться в состоянии боевой готовности, являясь частью сил быстрого реагирования НАТО". Как уточнили в Главном штабе ВС Франции, страна с 2022 года принимает на себя командование этими подразделениями.