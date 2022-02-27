МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, угрожающих сохранности ядерных объектов Украины

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией на Украине и призвал все стороны воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерных материалов и безопасную эксплуатацию всех ядерных объектов, поскольку любой подобный инцидент может иметь серьезные последствия для здоровья человека и окружающей среды. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МАГАТЭ.

"Сохранность и безопасность ядерных объектов и материалов на Украине ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться угрозе. На данный момент станции работают в обычном режиме, а их ядерный материал остается под контролем. Чрезвычайно важно это продолжить, чтобы персонал по-прежнему мог выполнять жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса", - отметил Гросси.

В атомном энергорегуляторе Украины также сообщили, что недалеко от Харькова был поврежден электрический трансформатор на полигоне для захоронения низкоактивных отходов, но о выбросе радиоактивных материалов не сообщалось. Генеральный директор подчеркнул, что это должно быть четким и предупредительным указанием на необходимость избегать угрозы безопасности любой ядерной установки.