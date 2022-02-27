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Военная операция на Украине

МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, угрожающих сохранности ядерных объектов Украины

На данный момент станции работают штатно, их материал находится под контролем, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией на Украине и призвал все стороны воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерных материалов и безопасную эксплуатацию всех ядерных объектов, поскольку любой подобный инцидент может иметь серьезные последствия для здоровья человека и окружающей среды. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МАГАТЭ.

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"Сохранность и безопасность ядерных объектов и материалов на Украине ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться угрозе. На данный момент станции работают в обычном режиме, а их ядерный материал остается под контролем. Чрезвычайно важно это продолжить, чтобы персонал по-прежнему мог выполнять жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса", - отметил Гросси.

В атомном энергорегуляторе Украины также сообщили, что недалеко от Харькова был поврежден электрический трансформатор на полигоне для захоронения низкоактивных отходов, но о выбросе радиоактивных материалов не сообщалось. Генеральный директор подчеркнул, что это должно быть четким и предупредительным указанием на необходимость избегать угрозы безопасности любой ядерной установки.

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