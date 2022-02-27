Посол Украины в Берлине выразил надежду на помощь ФРГ в восстановлении экономики страны

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник рассчитывает на то, что Германия будет играть ключевую роль в экономическом восстановлении его страны. Такое мнение он изложил в опубликованном в воскресенье интервью агентству ДПА.

Дипломат выразил надежду на дальнейшую военную и экономическую помощь Киеву со стороны Берлина. "Эта война может продолжаться долго. Нам всем нужна выносливость", - отметил он. "Нам также срочно необходим всеобъемлющий план экономического спасения Украины, в котором Германия должна играть ведущую роль", - добавил Мельник.

Вместе с тем он назвал историческим шагом решение правительства ФРГ о поставках оружия Киеву. "Мы рады, что Германия, наконец, сделала этот поворот на 180 градусов", - подчеркнул посол. "Я всегда говорил своим немецким друзьям и федеральному правительству, что они не смогут долго выносить ужасные картины войны на Украине, не реагируя и не меняя своей позиции", - сообщил он. При этом Мельник уточнил, что его призывы долгое время "не воспринимались всерьез". "Наконец-то немцы проснулись и начали поступать правильно", - подытожил он, заметив, что "сейчас важно как можно скорее доставить германские системы вооружения украинской стороне".

В субботу правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения на Украину. Берлин отправит властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. До настоящего времени ФРГ согласилась на передачу украинской армии лишь 5 тыс. касок.

До сих пор власти в Берлине неоднократно заявляли, что не будут продавать Киеву летальное оружие. Германия объясняла это тем, что не осуществляет такого рода поставки в кризисные регионы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские подразделения не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.