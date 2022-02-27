Премьер Австралии заявил о намерении поставлять оружие на Украину через партнеров в НАТО

По словам главы австралийского правительства, страна намерена сотрудничать с Великобританией и США для того, чтобы поставить украинским силам обороны летальное оружие. "Мы будем стремиться оказать любую возможную поддержку [Украине] и предоставить ей летальное оружие при посредничестве наших партнеров в НАТО. Мы будем работать в частности с Великобританией и США, потому что это самый эффективный способ", - сказал он, выступая перед журналистами в Сиднее.

Как ожидается, в рамках анонсированной военной помощи Австралия направит финансирование в адрес некоторых стран НАТО для того, чтобы они могли приобрести оружие для Украины. Премьер-министр отказался сообщить подробности об объеме предстоящего финансирования и характере оружия, которое планируется закупить.

Моррисон подчеркнул, что Австралия намерена идти "нога в ногу с США и Великобританией в деле объявления антироссийских санкций" и в ближайшее время ввести рестрикции в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. "Я подтверждаю, что мы уже принимаем меры против президента Путина и его министра иностранных дел, а наш санкционный список будет расти, мы будем добавлять в него новые имена", - сказал он, отметив, что его правительство рассматривает также возможность высылки российских дипломатов из страны.

Ранее австралийский премьер неоднократно выступал с заверениями в том, что Австралия, помогая Украине "противостоять агрессии России", ограничится поддержкой усилий этой страны в сфере кибербезопасности и гуманитарной помощью.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции — как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Кроме того, Запад угрожает принятием новых ограничительных мер.