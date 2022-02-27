На Украину доставили партию литовской военной помощи

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Партия военной амуниции, скомплектованная в Литве по решению правительства, передана Украине. Об этом в воскресенье сообщило на своем сайте командование армии балтийской республики.

"Нами была организована успешно проведенная логистическая операция по доставке на Украину крупной партии автоматического оружия, боеприпасов и бронежилетов", - приводятся в сообщении слова командующего армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупишиса.

23 февраля кабинет министров Литвы сообщил, что из резерва правительства и структур, входящих в систему МВД, сформировано два пакета помощи - оружие и средства гражданской обороны общей стоимостью более €1,8 млн.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью 676 тыс. евро. В текущем месяце Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.