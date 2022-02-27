Чехия направила оружие в помощь Украине

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Чехия направила в воскресенье поездом оружие в помощь Украине. Об этом сообщается на странице ВС Чехии в Twitter .

"Направляем помощь украинским бойцам, - говорится в сообщении. - Утром [груз с оружием] пересек чешско-польскую границу и следует дальше [к территории Украины]. Загружаем следующий [поезд]".

Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). Это пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы.

Доставку к месту назначения, которое определит украинская сторона, обеспечивает Минобороны Чехии. Чехия ранее передала в дар ВС Украины 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Чешское правительство в воскресенье соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.