Reuters: ЕС может запретить полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

ТАСС, 27 февраля. Запрет на полеты самолетов российских компаний над всей территорией Европейского союза может стать частью нового пакета санкций против Москвы. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

По его сведениям, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят данные меры позднее в воскресенье.

Он также добавил, что подавляющее большинство государств - членов ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских компаний и вскоре может быть принято более официальное решение.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел санкции против России.