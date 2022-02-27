Ирландия закроет воздушное пространство для самолетов из России

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Ирландия закроет воздушное пространство для российских самолетов и призывает всех партнеров по Евросоюзу поступить аналогичным образом. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД республики Саймон Коувени.

"Ирландия перейдет к закрытию ирландского воздушного пространства для всех российских самолетов. Мы призываем других партнеров по ЕС сделать то же самое", - написал Коувени в Twitter. Мы также поддерживаем новые широкомасштабные санкции, которые будут согласованы на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС, и новый пакет помощи Украине", - добавил министр.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. За ней последовали многие страны ЕС. Подобное решение приняли Австрия, Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.