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Военная операция на Украине
Обновлено 

Reuters: Совет управляющих МАГАТЭ 2 марта проведет экстренное заседание по Украине

По данным агентства, заседание было созвано Польшей и Канадой по запросу Украины

ТАСС, 27 февраля. Совет управляющих МАГАТЭ проведет в среду экстренное заседание в связи с ситуацией на Украине. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Как сообщил один из собеседников агентства, заседание было созвано Польшей и Канадой по запросу Украины. Другой источник Reuters заявил, что темой заседания будут последствия ситуации на Украине для технической и физической ядерной безопасности.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны на Украине воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерных материалов и безопасную эксплуатацию всех ядерных объектов, поскольку любой подобный инцидент может иметь серьезные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

В атомном энергорегуляторе Украины также сообщили, что недалеко от Харькова был поврежден электрический трансформатор на полигоне для захоронения низкоактивных отходов, но о выбросе радиоактивных материалов не сообщалось. Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что это должно быть четким и предупредительным указанием на необходимость избегать угрозы безопасности любой ядерной установки.

Также Министерство обороны РФ сообщало, что подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств в свою очередь заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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