Глава МИД ФРГ считает, что никакие санкции не остановят "безумие" на Украине

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что никакие санкции, даже отключение российских банков от SWIFT, не остановят "безумие" на Украине. Такое мнение она высказала в воскресенье, выступая во время экстренного заседания Бундестага, посвященного событиям на Украине.

"При этом мы должны быть честными, и горькая реальность: санкции не могут сейчас остановить это безумие, в том числе SWIFT", - сказала Бербок. "И наши меры не должны прежде всего затронуть жителей России, которые как не хотят, так и не отвечают за эту войну", - подчеркнула она. В этой связи, по ее словам, масштабный европейский санкционный пакет нацелен на руководство в Москве и его окружение.

Как отметила Бербок, "полное отключение [России] от SWIFT имело бы широкое и нецелевое воздействие". "Мы ничего бы не выиграли, если бы сами скатились в энергетический или экономический кризис", - считает она.

Внешняя политика Германии

Бербок заявила, что события на Украине требуют пересмотра основ внешней политики Германии и кардинального изменения курса в вопросе поставок вооружений.

"Это война - нападение на наш мир в Европе, на нашу свободу, международное право, на все ценности основанного на правилах международного порядка, которые образуют фундамент нашего сосуществования. Это война, которая делает необходимым то, чтобы мы пересмотрели основные принципы наших внешнеполитических действий", - заявила министр.

"Недавно я сказала в этом зале насчет поставок оружия, что необходимо предпринять изменение внешнеполитического курса на 180 градусов в подходящий момент. Сейчас этот момент настал", - утверждала Бербок.

Помощь Украине

Бербок заявила, что Германия выделяет дополнительно €5 млн для Украины по линии ООН и €10 млн по линии Международного комитета Красного Креста.

"Мы сейчас должны также побеспокоиться о том, чтобы жители Украины были снабжены всем необходимым, например, медицинскими товарами, надежно размещены", - сказала она. "С этой целью мы повысили наш вклад в гуманитарный фонд помощи ООН для Украины на €5 млн, и мы предоставим в скором времени Международному комитету Красного Креста, который действует на Украине и в соседних странах, €10 млн", - сообщила глава МИД ФРГ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кроме того, Запад также угрожает принятием новых ограничительных мер.