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Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Прямые рейсы между Италией и Россией осуществляли российские авиалинии

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Италии объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

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"Италия закрывает воздушное пространство для России", - указали в воскресенье в пресс-службе правительства республики.

Прямые рейсы между Италией и Россией осуществляли российские авиалинии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ИталияРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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