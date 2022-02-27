Как живет Киев в условиях военного положения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Киеве спокойная, несмотря на периодически сильные звуки взрывов, сообщают местные власти. С 17:00 (18:00 мск) субботы в городе действует комендантский час, который продлится до 08:00 (09:00 мск) 28 февраля. В городе не ходит транспорт, не видно пешеходов на улицах, только дежурят военные и полицейские. Весь коммунальный транспорт города задействовали в выполнении задач Киевского центрального штаба.

Как рассказали киевляне корреспонденту ТАСС, город живет в условиях военного положения. Согласно распоряжению властей, сейчас не допускается появление граждан на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений личности. В мэрии предупредили, что любой гражданин, оказавшийся на улице, "будет считаться членом диверсионно-разведывательной группы".

Многие киевляне еще с субботы перешли из квартир в бомбоубежища или на станции метро. Станции метрополитена работают только в режиме укрытия: движение поездов нет, гермозатворы на "красной" ветке метро закрыты и открываются при необходимости дополнительно принять население. На других ветках они открыты.

Мэрия сообщила, что ситуацию в метрополитене контролирует полиция. Полицейские совместно с работниками метро формируют списки предметов первой необходимости - продуктов, медикаментов, теплых вещей, чтобы обеспечить ими людей, укрывающихся в метро. Известно, что к организации питания подключилась крупная сеть киевских супермаркетов.

Некоторые киевляне решили не покидать дома. Во время объявления воздушной тревоги они спускаются в убежища. Возле подъездов можно увидеть горожан, которые выводят на улицу собак. Но дальше подъездов люди не отходят. Украинские СМИ сообщают, что нескольких киевлян задержали, поскольку их приняли за диверсантов.

Власти призвали горожан запастись водопроводной водой, так как не исключаются перебои с водоснабжением. Электричество в домах есть, телефонная связь и интернет работают, однако отмечаются проблемы с мобильным интернетом. Киевляне постоянно созваниваются, переписываются в соцетях.