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Лондон на встрече глав МИД G7 намерен выступить за установку лимита на импорт газа из РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что Запад "не намерен останавливаться" на отключении некоторых российских банков от системы платежей SWIFT

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Великобритания будет выступать за введение новых санкций против РФ на заседании глав МИД стран Группы семи (G7), чтобы ограничить импорт российских газа и нефти. Об этом в воскресенье сообщила руководитель Форин оффиса Лиз Трасс в интервью радиостанции Times Radio.

"Сегодня у меня встреча с коллегами по G7. Я собираюсь продвигать дальнейшие ограничения против России, в частности в отношении доступа к российским нефти и газу", - сказала британский министр, отметив, что Запад "не намерен останавливаться" на отключении ряда российских банков от системы платежей SWIFT. Заседание глав МИД G7 пройдет в воскресенье в виртуальном формате и будет посвящено разработке ограничительных мер в отношении РФ после начала Москвой операции на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны.

Теги
ВеликобританияРоссия
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