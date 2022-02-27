Лондон на встрече глав МИД G7 намерен выступить за установку лимита на импорт газа из РФ

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Великобритания будет выступать за введение новых санкций против РФ на заседании глав МИД стран Группы семи (G7), чтобы ограничить импорт российских газа и нефти. Об этом в воскресенье сообщила руководитель Форин оффиса Лиз Трасс в интервью радиостанции Times Radio.

"Сегодня у меня встреча с коллегами по G7. Я собираюсь продвигать дальнейшие ограничения против России, в частности в отношении доступа к российским нефти и газу", - сказала британский министр, отметив, что Запад "не намерен останавливаться" на отключении ряда российских банков от системы платежей SWIFT. Заседание глав МИД G7 пройдет в воскресенье в виртуальном формате и будет посвящено разработке ограничительных мер в отношении РФ после начала Москвой операции на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны.