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Токаев обсудил с Макроном ситуацию на евразийском пространстве

Также президенты Казахстана и Франции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в воскресенье телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуацию на евразийском пространстве. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация на евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне состоялся телефонный разговор Токаева с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Подробности разговора не приводятся.

Основополагающие принципы казахстанско-французских отношений были заложены в 1992 году во время официального визита первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во Францию, в ходе которого был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании между двумя странами.

Теги
КазахстанФранцияМакрон, ЭмманюэльТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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