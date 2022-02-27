Токаев обсудил с Макроном ситуацию на евразийском пространстве

НУР-СУЛТАН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в воскресенье телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуацию на евразийском пространстве. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация на евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне состоялся телефонный разговор Токаева с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Подробности разговора не приводятся.

Основополагающие принципы казахстанско-французских отношений были заложены в 1992 году во время официального визита первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во Францию, в ходе которого был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании между двумя странами.