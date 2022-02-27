Египет призвал к экстренному совещанию Лиги арабских государств по ситуации на Украине

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство Египта призывает к созыву экстренного совещания Лиги арабских государств (ЛАГ) в связи с кризисом вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Facebook на странице правительства Египта.
"Арабская Республика Египет призывает к проведению экстренного заседания Совета Лиги арабских государств на уровне представителей, чтобы обсудить текущие события на Украине", - подчеркивается в тексте.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.