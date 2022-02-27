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Военная операция на Украине

СМИ: правительство Турции 28 февраля обсудит влияние на страну ситуации на Украине

По данным издания Milliyet, власти республики обсудят шаги, включая роль посредника в лице Анкары, "для прекращения нападения России"

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Заседание кабинета министров Турции пройдет 28 февраля под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила в воскресенье газета Milliyet.

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По данным издания, власти республики обсудят шаги, включая роль посредника в лице Анкары, "для прекращения нападения России". Кроме того, будет проведена оценка того, как ситуация на Украине влияет на Турцию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Анкара к настоящему моменту не присоединилась к ряду западных стран, которые ввели против РФ санкции, как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Турция ограничилась осуждением событий на Украине и предложением своей роли посредника в переговорах между сторонами.

Теги
УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
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