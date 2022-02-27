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Канада закрывает воздушное пространство для России

В Канаде намерены "привлекать Россию к ответственности за неспровоцированные нападения на Украину"

ОТТАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение о закрытии воздушного пространства страны для российской авиации. Об этом в воскресенье сообщил в Twitter канадский министр транспорта Омар Алгабра.

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"С настоящего момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов. Мы будем привлекать Россию к ответственности за неспровоцированные нападения на Украину", - написал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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