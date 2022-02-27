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Военная операция на Украине

Басурин заявил, что армия Киева при отступлении оставила оружие иностранного производства

В частности, это семь противотанковых комплексов NLAW, отметил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР
Начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Валентин Спринчак/ТАСС
Описание
Начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) захватила брошенное отступавшими украинскими подразделениями оружие иностранного производства, в том числе семь противотанковых комплексов NLAW. Об этом сообщил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"В ходе операции по освобождению территории Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет Запад украинским боевикам. В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также противотанковый ракетный комплекс украинского производства "Стугна-П", - говорится в его заявлении в Telegram-канале Народной милиции.

По словам Басурина, это очередное подтверждение того, что поставляемое Западом вооружение применяется не в оборонительных целях, как это было заявлено Киевом.

В январе СМИ сообщали, что Лондон поставил Киеву легкие противотанковые комплексы NLAW. Активно отправляли Украине оружие и другие страны Запада. По информации главы украинского Минобороны Алексея Резникова, с начала текущего года американские власти передали Киеву более 650 тонн военный грузов. В свою очередь президент США Джо Байден сообщал, что в прошлом году объем военной помощи Украине достиг рекордных $650 млн, в частности, поставлена партия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В четверг утром Басурин сообщил о начале военной операции против агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

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