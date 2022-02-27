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Военная операция на Украине
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Кулеба утверждает, что белорусские войска в любой момент могут вторгнуться в Украину

По словам главы МИД Украины, "с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов в любой момент отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины.

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"Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины", - утверждал он в воскресенье на брифинге для иностранных СМИ.

Кулеба добавил, что Белоруссию ждут те же последствия, что и Россию, если республика не прекратит оказывать России военную поддержку.

Белорусский лидер 27 февраля заверил, что на Украине "нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона". По его словам, с территории республики однократно наносили удар российские войска, когда зафиксировали подготовку к ведению артиллерийского огня по своим позициям с украинской стороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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