Кулеба утверждает, что белорусские войска в любой момент могут вторгнуться в Украину

"Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины", - утверждал он в воскресенье на брифинге для иностранных СМИ.

Кулеба добавил, что Белоруссию ждут те же последствия, что и Россию, если республика не прекратит оказывать России военную поддержку.

Белорусский лидер 27 февраля заверил, что на Украине "нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона". По его словам, с территории республики однократно наносили удар российские войска, когда зафиксировали подготовку к ведению артиллерийского огня по своим позициям с украинской стороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.