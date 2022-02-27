В Казахстане опровергли слухи об отправке военнослужащих на Украину

"В социальных сетях распространяется информация о том, что казахстанских военнослужащих отправляют в Украину. В Министерстве обороны Республики Казахстан сообщили, что эта информация не соответствует действительности", - указано в сообщении.

НУР-СУЛТАН, 27 февраля. /ТАСС/. Информация об отправке казахстанских военнослужащих на Украину, появившаяся в последние дни в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на портале Stopfake , созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверными данными.

Заявление министерства обороны на портале отмечается, что решение направить воинский контингент Вооруженных сил Казахстана для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны. "Запрос о направлении казахстанских военнослужащих на Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что мероприятия по повышению боевой подготовки казахстанских вооруженных сил, связанные с перемещением, обучением и тренировкой личного состава проходят в плановом порядке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.