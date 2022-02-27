МИД Сирии: Запад антироссийской истерией пытается исказить факты и накалить обстановку

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Запада своей антироссийской истерией пытаются исказить факты и накалить обстановку в мире. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Сирии, содержание которого приводит агентство SANA.

"Сирия решительно осуждает направленную против России истерию США и [других] стран Запада, которые таким образом пытаются исказить факты, накалить обстановку и поддержать кризис, стремясь сохранить свою гегемонию в мире", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что политика США и их союзников основывается на "лжи, дезинформации, искажении прошлого и настоящего", а весь вызванный ими информационный и политический резонанс является лишь попыткой "сохранить хаос в мире в интересах преступников, террористов и неонацистов".

Также в МИД Сирии заявили, что Россия вправе защищать себя от Запада, угрожающего ее национальной безопасности. "Россия имеет полное право защищать себя и [стремиться] избавить свой народ от опасности, связанной с попытками Запада и США угрожать ее национальной безопасности и стабильности", - отмечается в заявлении.