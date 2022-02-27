Швеция поставит гранатометы, бронежилеты и каски Украине

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение поставить военное снаряжение на Украину. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Швеция перейдет к всесторонней поддержке Вооруженных сил Украины. На Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов. Военным также предоставляется финансовая поддержка в размере 400 млн крон ($42,78 млн)", - уточнила она.

По словам главы правительства, Швеция обычно не оказывает подобную помощь странам, в которых идет внутренний конфликт. Такое правило соблюдается с 1939 года, когда королевство поддержало Финляндию против СССР.

По словам министра обороны Петера Хультквиста, доставить снаряжение на Украину не составит труда. "Я не собираюсь вдаваться в то, как это будет происходить, и называть конкретные сроки, но доставить это вооружение и технику можно", - сказал он. Парламент Швеции в понедельник примет решение о том, одобрить или нет данное решение правительства, добавил Хультквист.